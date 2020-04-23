ينبع 30 شعبان 1441هـ الموافق 23أبريل 202م واسشاركت كشافة تعليم ينبع في توزيع السلال الغذائية على المتضررين من جائحة كورونا #كوفيد_19 , وذلك ضمن مبادرة " خير ينبع " والتي أطلقتها محافظة ينبع , حيث تأتي مشاركة كشافة ينبع ضمن المبادرات التطوعية التي تنفذها من منطلق كلنا مسؤول من خلال عملية تنظيم دخول المركبات وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي وتوزيع السلال الغذائية على المستحقين.وأشاد مدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي بالجهود التطوعية المتميّزة التي يبذلها الفريق التطوعي الكشفي والمساهمات المجتمعية النوعية التي تلبي متطلبات المرحلة الراهنة ، مشيرا إلى أن الكشاف قدوة صالحة لشباب الوطن، يسعى لتسخير طاقاته في بناء وطنه وتقدمه والمحافظة عليه .من جانبه قال رئيس قسم النشاط الطلابي بتعليم ينبع مصلح حماد الحبيشي إن كشافة ينبع تواصل المشاركة مع الجهات الرسمية ذات العلاقة في تفعيل الخطط الوقائية واتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا في العديد من الأنشطة بالمحافظة ، مؤكداً على تعزيز الدور البناء الذي تلعبه الكشافة في خدمة قضايا المجتمع، والتعريف بإسهام الكشافة في إيصال الصوت التطوعي إلى المجتمع .// انتهى //22:39ت م0278