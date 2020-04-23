الطائف 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 أبريل 2020 م واسرفع معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني أصدق التهاني وخالص التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله- ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.كما رفع الميموني التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ولصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله عز وجل أن يعين الجميع على صيامه وقيامه ، وأن يعيده على بلادنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، وأن يرفع عن وطننا هذه الجائحة وعن المسلمين والعالم والجميع بصحة وعافية ، وأن يحفظ على وطننا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتكم الحكمية .// انتهى //22:49ت م0280