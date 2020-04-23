الرياض 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسرفع معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة باسمه واسم كافة منسوبي القطاعات الصحية أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "يحفظهم الله" بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، سائلاً المولى عزوجل أن يعيده على الشعب السعودي الكريم و على الأمتين العربية و الإسلامية بالخير واليمن والبركات والجميع يرفل في أمن ورخاء واستقرار و أن يجعلنا من صوامه وقوامه.وأعرب معاليه في هذه المناسبة عن عظيم شكره وتقديره للقيادة الحكيمة لمايحظى به القطاع الصحي من دعم سخي وماتم تخصيصه من مبالغ إضافية للتصدي لجائحة كورونا ومنع انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .وأشاد معاليه بالجهود التي تبذلها كافة قطاعات الدولة بدعم واهتمام ومتابعة من حكومة خادم الحرمين الشريفين لتجاوز هذه الأزمة ، منوهاً بالإجراءات الاحترازية والخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة وكان لها الأثر الملموس بفضل الله في التعامل مع فيروس كورونا.وثمّن معاليه تضحيات أبطال الصحة موجهاً الشكر والتقدير لجميع العاملين في القطاع الصحي بوصفهم خط الدفاع الأول لحماية هذا الوطن ومواطنيه من وباء فيروس كورونا.//انتهى //22:54ت م0282