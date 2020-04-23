المدينة المنورة ٣٠ شعبان 1441 الموافق ٢٣ إبريل 2020م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك المبارك .وقال سموه في برقية تهنئة بهذه المناسبة : أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، سائلا المولي عز وجل أن يتقبل من مقامكم الكريم الصيام والقيام وصالح الأعمال ، وأن يعيد هذا الشهر الكريم عليكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية لتواصلوا مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي ، والله يحفظكم ويرعاكم ويديم عزكم.// انتهى // .23:26ت م0290