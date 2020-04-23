الرياض 30 شعبان 1441هـ الموافق 23 إبريل 2020م واسرفع معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، باسمه ونيابة عن منسوبي رئاسة أمن الدولة، أسمى آيات التهاني والتبريكات، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وسأل معاليه بهذه المناسبة، المولى عز وجل، أن يزيل عنَّا هذه الغمة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة.// انتهى //23:31ت م0291