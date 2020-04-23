الخرطوم 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واستسلمت وزارة الصحة السودانية اليوم مساعدات طبية ونشرات توعوية ضد جائحة كورونا من المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.وقالت مديرة البرامج في وحدة الإدماج والإنعاش المبكر بمنظمة الهجرة الدولية مارتينا كاريري إن المساعدات تشتمل على أدوات حماية شخصية للأطباء والكوادر الطبية، ونشرات توعية للجمهور ضد فيروس كورونا للحد من انتشاره .// انتهى //23:40ت م0293