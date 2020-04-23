القاهرة 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسشاركت مصر في الاجتماع الافتراضي الأول للجنة الفرعية للنقل التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي على المستوى الوزاري برئاسة الدكتورة أماني أبو زيد مفوضة النقل والطاقة والسياحة للاتحاد الإفريقي.وناقش الاجتماع تأثير انتشار فيروس كورونا على إفريقيا وقطاعاتها الاقتصادية وبصفة خاصة قطاعات النقل البحري والجوي، والتحديات التي تواجه هذه القطاعات على مستوى الدول الإفريقية، إلى جانب الإجراءات الطارئة المتخذة بالدول الإفريقية لمنع انتشار الفيروس والحد من تأثيره على قطاع النقل.وجرى خلال الاجتماع الوصول لإعلان مبدئي توافقي حول تعزيز التعاون المشترك لتقليل الآثار الاقتصادية على قطاعات النقل بالدول الإفريقية.// انتهى //23:41ت م0294