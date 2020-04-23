الرياض 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، باسمه وباسم كافة الرياضيين التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله –، وإلى الشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وقال سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وإلى الشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر الخير واليمن والبركات شهر رمضان المبارك، ونحمد الله ـ عز وجل ـ أن منَّ علينا ببلوغ شهره الكريم ونحن نعيش في أمن وأمان، في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادتنا الحكيمة، وسعيها المستمر والمتواصل لخدمة وراحة المواطن والمقيم على هذه الأرض الغالية".وأضاف سمو وزير الرياضة: "ندخل هذا الشهر الكريم ونحن والعالم أجمع يمر بجائحة فيروس كورونا المستجد، والذي تصدت له قيادتنا الرشيدة بمختلف القطاعات الحكومية في المملكة بكل قوة، باتخاذ عدد من التدابير الوقائية الصارمة لإيقاف انتشار هذا الفيروس الجائح"، مشيراً إلى أن وزارة الرياضة أطلقت في هذه الفترة وبالتعاون مع عدد من الاتحادات مسابقات إلكترونية متنوعة، إلى جانب اهتمامها بالجانب التثقيفي المناسب لإيجاد أفضل الوسائل المستخدمة لممارسة الرياضة في هذه الفترة، سائلاً العلي القدير أن تتجاوز الأمة هذه الغمة في القريب العاجل، وأن يحفظ لهذا الوطن الغالي قادته وشعبه، وأن يمن علينا جميعًا بموفور الصحة والعافية.// انتهى //23:41ت م0295