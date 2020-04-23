جنيف 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسأعلنت كبيرة مستشاري المبعوث الدولي للأزمة في سوريا للشؤون الإنسانية نجاة رشدي اليوم عن الحاجة الملحة للوصول الفوري والآمن دون عوائق للعاملين في المجال الإنساني والإمدادات الإنسانية والطبية لجميع أنحاء سوريا لمواجهة وباء كوفيد 19, جاء ذلك عقب اجتماع لفريق العمل الإنساني عقد في جنيف عبر تقنية الفيديو.وأضافت أن الاحتياجات في سوريا واسعة النطاق ، حيث يحتاج أكثر من ١١ مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية ، بينهم ٤،٧ ملايين يعيشون في مناطق شديدة الاحتياج ,وأن وباء كورونا زاد من هذه الاحتياجات ، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية وأدوات التعقيم والوقاية الشخصية .وأوضحت أنه رغم الاستعدادات الجارية في سوريا إلا أن هناك العديد من التحديات الخطيرة ، بما في ذلك الظروف المعيشية للمشردين داخليا ، ونقص الموظفين والمعدات الطبية ونقص المرافق الصحية .وطالبت رشدي بالسماح بوصول فرق الاستجابة السريعة إلى جميع المحافظات السورية ، بغض النظر عن مناطق النفوذ ، ووصول مواد الإغاثة والعاملين الإنسانيين عبر الحدود الوطنية والمعابر الداخلية .وشددت على ضرورة التحرك السريع للإمدادات الطبية إلى سوريا لضمان استمرار الخدمات الصحية ، والسماح للهلال الأحمر السوري باستئناف أنشطته ,منوهة بدعوة المبعوث الدولي لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا ، وتكثيف الجهود لمواجهة الجائحة .//انتهي //23:53ت م0296