سكاكا 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الجوف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .ودعا سموه الله تعالى أن يمتع مقامه الكريم بموفور الصحة والعافية، وأن يجعل ما قدم للإسلام والمسلمين وللوطن وأبنائه في ميزان حسناته " أيده الله ".كما رفع سمو أمير منطقة الجوف التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، بمناسبة حلول شهر رمضان الله المبارك، ودعا سموه الله تعالى أن يوفق سموه لكل خير ، وأن يعين الجميع على الصيام والقيام، ويعيد هذه المناسبة على قيادتنا وبلادنا وجميع بلاد المسلمين بالخير والبركات.//انتهى//23:57ت م0297