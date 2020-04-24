بريدة 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم صادق التهاني وأطيب التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله – بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وقال سموه: يطيب لي أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني وخالص التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى أن يعينكم سيدي على صيامه وقيامه وأن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركة، وأن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتكم الحكيمة.كما رفع سمو الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ أيده الله ـ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وقال سموه: اتشرف بأن أرفع لسموكم الكريم أصدق التهاني وأطيبها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل من سموكم الكريم الصيام والقيام، وأن يحفظ سبحانه وتعالى بفضله وكرمه لبلادنا الحبيبة والشعب السعودي الكريم نعمة الأمن والأمان.// انتهى //00:03ت م0299