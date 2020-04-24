عواصم 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسأعلنت الهيئات واللجان المعنية بالرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك في عدد من الدول العربية والجاليات المسلمة حول العالم، أن غدًا الجمعة هو غرة شهر رمضان المبارك.جاء ذلك في كل من الإمارات و البحرين والكويت وقطر واليمن ومصر والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا والجزائر وليبيا وتونس والعراق وتركيا والجاليات المسلمة في أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //00:34ت م0302