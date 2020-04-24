الرياض 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسرفع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة باسمه ونيابة عن منسوبي المنظومة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.ودعا معالي الوزير السواحة الله - عز وجل – أن يهلّ هذا الشهر الفضيل باليمن والبركات، وأن يوفق الجميع لصيامه وقيامه، ويتقبل بالصالحات أعمالهم، وأن يجعله شهر خير وبركة وعافية على مملكتنا الحبيبة، وعلى الأمتين الاسلامية والعربية وعلى البشرية جمعاء، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي تعم العالم، داعيا المولى أن يرفع الغمة في هذا الشهر الفضيل.وقدم معاليه التهاني بشهر رمضان المبارك لكافة السعوديين و القائمين على مشاريع التحول الرقمي في المملكة سواءً في القطاع الحكومي أو الخاص أو غير الربحي.// انتهى //01:21ت م0313