أبها 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسأنهت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بجامعة الملك خالد ممثلة بوحدة "المبادرات النوعية والتحول الرقمي" برنامجها التدريبي (Go Geek Kids) والمخصص لتدريب وتنمية قدرات النشء للأعمار من (10 - 15) سنة في مساري تطوير الألعاب الإلكترونية والبرمجة بلغة البايثون.وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات الدكتور محمد الصقر أن البرنامج اشتمل على مسار تطوير وبرمجة الألعاب على مدى 3 أيام، من خلال عدة محاور منها مقدمة في مفهوم البرمجة، والاستخدام والتعامل مع سكراتش أون لاين، والتعرف على واجهة البرنامج، والتعامل مع الكائنات، ولبنات البرمجة، واستخدام الأوامر الخاصة ببناء الألعاب , مشيراً إلى أن 67 مشاركاً ومشاركة للأعمار من (10 - 13) سنة قدموا "عن بُعد" أكثر من 50 مشروعاً تم إنجازها ونشرها.وفي المسار المخصص لتعليم برمجة لغة البايثون، استمرت الدورة لمدة 4 أيام بواقع 8 ساعات تفاعلية، استفاد منها 42 ناشئاً للأعمار من (13 - 15) سنة، وغطت الدورة العديد من المهارات أهمها مفهوم البرمجة والخوارزميات، وتصنيف لغات البرمجة، ثم تطبيق العديد من المشاريع الرسومية والتفاعلية باستخدام مكتبة Turtle في لغة البرمجة بايثون (Python)، بالإضافة إلى التعامل مع العمليات الحسابية وحلقات التكرار والمتغيرات.// انتهى //01:22ت م0315