عام / أمانة عسير وبلدياتها تكثف الجولات الرقابية استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك
الجمعة 1441/9/1 هـ الموافق 2020/04/24 م واس
أبها30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس
كثفت أمانة عسير والبلديات التابعة لها خلال هذا الأسبوع ، الجولات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الغذائية والتجارية بمدن و محافظات المنطقة ، وذلك ضمن الاستعداد لقدوم شهر رمضان المبارك .
وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن عدد الجولات التفتيشية خلال الأسبوع الجاري وصل إلى جولة 2368 نفذها مراقبو الأمانة و33 بلدية تابعة للأمانة في مختلف محافظات المنطقة ، تم خلالها إتلاف ومصادرة 1846 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ، وتسجيل 769 مخالفة و إغلاق 769 منشأة تجارية .
وأكد الحميدي أن الحملات الميدانية مستمرة ، بهدف التأكد من سلامة وصحة ما يعرض من سلع ومواد غذائية للمستهلكين ومن طريقة حفظها ونقلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، والتأكد من سلامة وصحة العاملين وحصولهم على الشهادات الصحية سارية المفعول التي تثبت خلوهم من الأمراض وسلامتهم الصحية.
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