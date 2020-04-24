أبها30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسكثفت أمانة عسير والبلديات التابعة لها خلال هذا الأسبوع ، الجولات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الغذائية والتجارية بمدن و محافظات المنطقة ، وذلك ضمن الاستعداد لقدوم شهر رمضان المبارك .وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن عدد الجولات التفتيشية خلال الأسبوع الجاري وصل إلى جولة 2368 نفذها مراقبو الأمانة و33 بلدية تابعة للأمانة في مختلف محافظات المنطقة ، تم خلالها إتلاف ومصادرة 1846 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ، وتسجيل 769 مخالفة و إغلاق 769 منشأة تجارية .وأكد الحميدي أن الحملات الميدانية مستمرة ، بهدف التأكد من سلامة وصحة ما يعرض من سلع ومواد غذائية للمستهلكين ومن طريقة حفظها ونقلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، والتأكد من سلامة وصحة العاملين وحصولهم على الشهادات الصحية سارية المفعول التي تثبت خلوهم من الأمراض وسلامتهم الصحية.// انتهى //01:22ت م0316