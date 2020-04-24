سكاكا 30 شعبان 1441هـ الموافق 23 إبريل 2020م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ.ودعا سموه الله أن يعيد عليهم هذه المناسبة المباركة، وعلى الشعب السعودي و الأمة الإسلامية باليمن والخير والمسرات، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه، ويديم علينا الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.// انتهى //01:25ت م0319