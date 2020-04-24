الرياض 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسرفع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري برقيتي تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وتضمنت البرقيتين التهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل للقيادة الرشيدة - أيدها الله - ، سائلاً معاليه المولى عز وجل أن يديم عليهما موفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة.// انتهى //01:55ت م0322