اجتماعي / جلسة تدريبية افتراضية لجمعية الكشافة عن التطوع والفرص التطوعية
الجمعة 1441/9/1 هـ الموافق 2020/04/24 م واس
الرياض 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس
نظمت أمانة جمعية الكشافة العربية السعودية ، مساء اليوم جلسة افتراضية عن التطوع والفرص التطوعية ، ضمن البرامج التوعوية والتثقيفية التي تقدمها الجمعية في إطار تفعيل الخطط الوقائية لمكافحة فايروس كورونا .
وتضمنت الجلسة التي قدمها المدرب المعتمد في العمل التطوعي علي بن عبدالله الغانم التعريف بمفهوم العمل التطوعي ، وأهميته ومكانته في الإسلام ، وأصالة التطوع في المجتمع السعودي ، وأهم المفاهيم الحديثة حول العمل التطوعي ، و فوائد ومكتسبات العمل التطوعي للفرد والمجتمع والمنظمات .
وتضمنت الجلسة التعريف بأنواع ومجالات التطوع ومستويات المتطوعين في الميدان ، وتصميم الفرص التطوعية وآليات عرضها وتقديمها للراغبين في التطوع ، واختتمت بالحديث عن منصة العمل التطوعي التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكيفية التسجيل فيها والاستفادة من الفرص التطوعية المعروضة فيها .
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