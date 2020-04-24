الرياض 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسنظمت أمانة جمعية الكشافة العربية السعودية ، مساء اليوم جلسة افتراضية عن التطوع والفرص التطوعية ، ضمن البرامج التوعوية والتثقيفية التي تقدمها الجمعية في إطار تفعيل الخطط الوقائية لمكافحة فايروس كورونا .وتضمنت الجلسة التي قدمها المدرب المعتمد في العمل التطوعي علي بن عبدالله الغانم التعريف بمفهوم العمل التطوعي ، وأهميته ومكانته في الإسلام ، وأصالة التطوع في المجتمع السعودي ، وأهم المفاهيم الحديثة حول العمل التطوعي ، و فوائد ومكتسبات العمل التطوعي للفرد والمجتمع والمنظمات .وتضمنت الجلسة التعريف بأنواع ومجالات التطوع ومستويات المتطوعين في الميدان ، وتصميم الفرص التطوعية وآليات عرضها وتقديمها للراغبين في التطوع ، واختتمت بالحديث عن منصة العمل التطوعي التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكيفية التسجيل فيها والاستفادة من الفرص التطوعية المعروضة فيها .// انتهى //01:56ت م0323