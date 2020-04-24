الرياض 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسعقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية اجتماعا "عن بعد "بلجنة الرياضيين، وهي إحدى اللجان المنتخبة باللجنة الأولمبية من قبل الرياضيين التي تمثل صوت الرياضيين في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، وذلك للاستماع لآراء واقتراحات اللجنة لتطوير سبل التواصل بين الرياضيين وصناع القرار بما يعود بالنفع على مستقبل الرياضيين في المملكة.وفي مستهل الاجتماع هنأ سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل جميع الرياضيين بحلول شهر رمضان المبارك سائلًا المولى أن يوفق الجميع لصالح الأعمال. ثم اطلع الجميع على جدول أعمال الاجتماع واتخذت عدد من التوصيات من بينها البدء في الإجراءات القانونية والإدارية لضمان الحقوق المالية والنظامية للاعبين الهواة بما يكفل حقوقهم ويحدد التزاماتهم بالصورة المناسبة لمواهبهم ومشاركاتهم إلى جانب إضافة خانة جديدة في التسجيل بمسمى (شبه محترف) أو Semi Professional والتي يتم العمل بها في العديد من الاتحادات الرياضية لإتاحة المزيد من الخيارات للاعبين.واعتمد برنامج لجنة الرياضيين لعقد منتديات اللجنة مع اللاعبين عن بعد ابتداءً من شهر رمضان المبارك وذلك لفتح المجال للمزيد من الرياضيين للمشاركة في إيصال صوتهم بأسرع الطرق الممكنة.ووافق سمو رئيس اللجنة الأولمبية على مقترح لجنة اللاعبين الخاص بتشكيل المزيد من اللجان الممثلة لرياضيي المملكة ضمن الجمعيات العمومية لكافة الاتحادات الرياضية تأكيداً على أهمية هذا الجانب في تمثيل اللاعبين بكافة الرياضات من خلال اللجنة، وذلك لتذليل أي معوقات إدارية أو فنية قد تؤثر على مستقبلهم.وفي ختام الاجتماع قدم سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل شكره للجنة وأعضائها متمنيًا التوفيق للجميع ومتطلعا للمزيد من العمل فيما يصب في مصلحة رياضة الوطن.// انتهى //02:00ت م0324