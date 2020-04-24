الرياض 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسإنضمت بطولة أوروبا لألعاب القوى إلى لائحة الأحداث الرياضية التي تأثرت بتفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد قرار إلغائها بحسب ما أعلن المنظمون الخميس.وكان من المقرر أن تقام البطولة بين 25 و30 أغسطس المقبل في باريس، لكن تفشي فيروس "كوفيد - 19" أدى الى إلغائها، لتنضم بذلك إلى الألعاب الأولمبية الصيفية التي أرجئت لمدة عام حتى صيف 2021م، ما تسبب أيضاً بترحيل بطولة العالم لألعاب القوى من صيف 2021م إلى صيف 2022م (ستبقى في مدنية يوجين الأميركية).واتخذ قرار إلغاء بطولة أوروبا بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة المنظمة، سبقته محادثات عبر تقنية الاتصال بالفيديو مع الاتحاد الفرنسي لألعاب القوى ووزارتي الرياضة والداخلية واللجنة الوزارية المشتركة للإشراف على الأحداث الكبرى.وقال رئيس اللجنة المنظمة، جان غراسيا: "حاولنا كل شيء حقا، لقد أملنا جميعا أن يتحسن الوضع بسرعة للأسف، هذا الأمر لم يحصل، حتى أننا طلبنا من اللجنة الطبية في الاتحاد الفرنسي (لألعاب القوى) إجراء تقييم للتدابير التي يتعين اتخاذها من أجل تنظيم هذا الحدث ولقد درسنا جميع الاحتمالات، بما في ذلك إمكانية تقليل عدد الرياضيين لكل مسابقة أو الفصل بين المتفرجين (بمقعد شاغر)".وعلى غرار غالبية الرياضات، تأثرت ألعاب القوى بتفشي "كوفيد - 19"، وقد أعلن منظمو الدوري الماسي اليوم تأجيل لقاءين إضافيين مقررين في يونيو، ليرتفع عدد اللقاءات المؤجلة في أبرز مسابقة موسمية لـ "أم الألعاب" إلى ثمانية.واشار المنظمون في بيان الى تأجيل لقائي يوجين في الولايات المتحدة في 7 يونيو وباريس في 13 يونيو.// انتهى //02:07ت م0325