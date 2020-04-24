لندن 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 أبريل 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم عن تسجيل 616 حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) ليرتفع بذلك ضحايا المرض داخل المستشفيات إلى 18 ألفا و738 شخصا.وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيانها اليوم إن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 138 ألفا و78 إثر تشخيص 4 آلاف و583 إصابة إضافية.ولفتت الوزارة النظر إلى أنه تم إجراء 14 ألفا و629 اختبار، في آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة اختبارات كورونا إلى 425 ألف و821.// انتهى //02:22ت م0326