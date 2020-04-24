عام / بريطانيا تعلن تسجيل 616 وفاة جديدة بسبب كرونا
الجمعة 1441/9/1 هـ الموافق 2020/04/24 م واس
لندن 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 أبريل 2020 م واس
أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم عن تسجيل 616 حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) ليرتفع بذلك ضحايا المرض داخل المستشفيات إلى 18 ألفا و738 شخصا.
وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيانها اليوم إن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 138 ألفا و78 إثر تشخيص 4 آلاف و583 إصابة إضافية.
ولفتت الوزارة النظر إلى أنه تم إجراء 14 ألفا و629 اختبار، في آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة اختبارات كورونا إلى 425 ألف و821.
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