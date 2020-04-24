تونس 30 شعبان 1441هـ الموافق 23 أبريل 2020 واساعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الاجمالي للمصابين الى 918 اصابة مؤكدة.واوضحت الوزارة في بيانها اليومي لمواكبة انتشار فيروس كورونا في تونس انه تم كشف الحالات بعد اجراء 550 تحليلا مخبريا ، مشيرة الى تسجيل 190 حالة استشفاء وعدم تسجيل حالات وفاة .ولفت بيان وزارة الصحة الى ان محافظة تونس تصدرت حالات الاصابة بـ 199 .// انتهى //02:25ت م0327