المدينة المنورة 30 شعبان 1441هـ الموافق 23 إبريل 2020م واستقدم جمعية أطباء طيبة الخيرية بالمدينة المنورة " حياة " التي تعمل تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية ، خدمات طبية وصحية وعلاجية مجانية للمرضى المحتاجين الساكنين بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تضامنا مع الجهود الوطنية لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا ( كوفيد – 19 ) وضمن إحدى مبادرات " خير المدينة " .وخصصت الجمعية عدد من المشاريع والمبادرات في المجال الصحي منها مبادرة " دواؤك يصل منزلك " حيث يتم ايصال جميع الأدوية عن طريق 20 فردا من أفراد الجمعية للمحتاجين من كبار السن والأطفال في جميع أحياء المدينة المنورة بعد تجهيز جميع الأدوية في الصيدلية يتم ايصالها من بعد صلاة العصر إلى الساعة 12 بعد منتصف الليل ، إلى جانب الخدمات الصحية الأخرى كغسيل الكلى واستشارة الأمراض الصدرية والعمليات الطارئة ومستلزمات الأطفال والولادات واستشارة مرضى الكلى وتوفير كافة المستلزمات الطبية .وأوضحت الجمعية أن اجمالي عدد المستفيدين من برامج الجمعية بلغ خلال الفترة من 18 – 24 شعبان 1441هـ 10.919 مستفيد ، منهم 5125 مستفيد من برنامج صحتي و4615 مستفيد من برنامج دوائك يصلك لبيتك و510 مستفيد من برنامج ومن أحياها و509 مستفيد من برنامج العيادات المتنقلة و149 مستفيد من برنامج دورة مكافحة العدوى و6 مستفيدات من برنامج الأمومة والطفولة و5 مستفيدين من برنامج أجر وعافية ، فيما تلقت الجمعية عبر الخط الساخن 3819 اتصال .// انتهى //02:27ت م0328