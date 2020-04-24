الرياض 30 شعبان 1441هـ الموافق 23 إبريل 2020م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، راجياً الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن تعود هذه المناسبة علينا ونحن في عز ونصر في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.ونوه سموه، بالعمل الكبير الذي تبذله الجهات كافة، لخدمة المواطنين والمقيمين، في هذا الظرف الاستثنائي الذي نسأل الله في هذه الأيام الفضيلة أن يرفع هذا الوباء عن العالم أجمع.وسأل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يمدهم بعونه وتوفيقه، وأن يحفظ بلادنا من كل شر وسوء، إنه سميع مجيب الدعاء.// انتهى //02:33ت م0330