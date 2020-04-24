الباحة 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 أبريل 2020 م واسلبت تطبيقات توصيل الطلبات المرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات احتياجات أهالي منطقة الباحة, خلال أزمة فيروس كورونا، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الوباء.وسهل سوق الأنشطة التجارية الإلكترونية على الكثيرين بتوصيل الاحتياجات الغذائية والدوائية لهم في دقائق، مع توفر إمكانية تسجيل الطلب منها بمجرد الضغط على زر الانتظار ولفترة قصيرة ثم متابعة مسار السائق منذ خروجه وحتى وصوله منزل صاحب الطلب من نافذة تطبيق الخاصة.// انتهى //03:32ت م0332