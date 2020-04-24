الرياض 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسرفع معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الهيئة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.ودعا بافقيه الله - عز وجل - أن يوفق الجميع للصيام والقيام وأن يتقبل أعمالهم ، وأن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة وعافية على الوطن الغالي ، وعلى الأمتين الإسلامية والعربية ، لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تعم العالم، داعيا المولى أن يرفع الغمة في هذا الشهر الفضيل.// انتهى //04:18ت م0333