السيح 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسدشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي مساء اليوم ، المتجر الخيري التابع لجمعية الهياثم الخيرية بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية مدوخ بن محمد القحطاني ونائب رئيس الجمعية محمد بن ظافر القحطاني.ونوه الماضي بجهود الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالمملكة ودورها المأمول في تقديم الخدمات للفئات المستفيدة ومن ضمنها جمعية الهياثم الخيرية بالخرج ، مشيداً بمشروع المتجر الخيري وما يحويه من برامج وخيارات متعددة للمشروعات الخيرية الذي سيكون له الأثر في تنمية مشروعات الجمعية ويوفر الجهد والوقت للمتبرع .وقدم محافظ الخرج شكره لمجلس إدارة الجمعية والقائمين على المتجر الخيري على هذه الخطوة التي ستسهم في تطوير العمل الخيري بما يخدم أهداف الجمعية.// انتهى //04:18ت م0334