طوكيو 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسقالت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة إن أسعار المستهلكين في اليابان ارتفعت بنسبة 4ر0% على أساس سنوي في مارس، في أبطأ معدل زيادة خلال خمسة أشهر.ولايزال الرقم بعيدا عن هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده بنك اليابان المركزي في أبريل 2013 عندما أطلق حملة تيسير نقدي للتغلب على الانكماش وتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم.وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني الأطعمة الطازجة، استقر عند 9ر101 نقطة مقابل 100 نقطة أساس في عام .2015// انتهى //06:59ت م0004