طرابلس 01 رمضان1441 هـ الموافق24 أبريل 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم،بيان رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج،وإبلاغه رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي،اعتراض حكومة الوفاق على عملية «إيريني» التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، موضحا انه لم يتم التشاور معنا حول العملية وذلك وفقا لما تنص عليه قرارات مجلس الأمن .وأشارت الصحف دعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الليبيّين إلى تحقيق توافق ليبي ليبي، مقترحا تشكيل مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين يمثل أقاليم ليبي،موضحا أنه سيتم تشكيل حكومة يتم عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، مبيناً أنه لا يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية.وتناولت الصحف كلمة المشير خليفة حفتر،وتحميله المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مسؤولية انحدار المشهد السياسي و الوضع الاقتصادي،مطالبا الشعب الليبي بـ«إسقاط الاتفاق السياسي وما نتج عنه، داعيًا إلى تصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها،وداعا الشعب عبر المجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المدني وتنظيماته السياسية أن يتخذ القرار الصائب.ونقلت الصحف دعوة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا ستيفاني وليامز،كافة الأطراف بوقف إطلاق النار و إنهاء النزاع، ناشرة رسالة الأمين العام أنطونيو غوتيريس التي دعا فيها إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان،داعيا إلى «وقف فوري» لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم بهدف حماية من يواجهون خطر التعرض لخسائر مدمرة بسبب فيروس كورونا المستجد.وعرجت الصحف على تصريحات الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وقوله إن هناك حاجة إلى زيادة المشاركة مع الأطراف الأكثر نفوذا في الصراع الليبي للاتفاق على هدنة إنسانية،مكملا من المحزن أن الوضع لا يتحسن، ولم تنجح النداءات الدولية، ولا حتى التهديد بانتشار كورونا في منع الأطراف المتحاربة من القتال المستمر.// انتهى //07:03ت م0005