كانبيرا 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واساعلنت السلطات الصحية في ولاية تازمانيا الاسترالية عن وفاة امرأة (79 عام) بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الوفيات في الولاية الى 9 وعلى صعيد استراليا الى 77 حالة وفاة.وأوضحت السلطات ان عدد الاصابات في استراليا وصل الى 6667 حالة اصابة، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضررا حيث سجلت 2982 حالة اصابة مؤكدة.// انتهى //09:26ت م0007