الخرطوم01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واساعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم، عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) متضمنة وفاتين،لترتفع حصيلة الاصابات بفيروس كورونا فى السودان الى 174 حالة، و 16حالة وفاة،فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 14 حالة.وشددت وزارة الصحة السودانية فى بيان صادر عنها علي أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية و التبليغ الفوري عن حالات الاشتباة.//انتهى//09:27ت م0009