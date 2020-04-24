إسلام آباد 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريحات رئيس الوزراء عمران خان الذي استبعد الإغلاق إلى أجل غير مسمى للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، وعزمه على الانتقال إلى مرحلة الإغلاق الذكي لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي في البلاد.وأخبرت عن إعلان باكستان السبت أول أيام شهر رمضان، في حين بدأت معظم الدول العربية الصيام اعتباراً من اليوم السبت.واهتمت بإدانة الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي لما وصفها بالأعمال الوحشية التي تمارسها القوات الهندية بحق المدنيين في إقليم كشمير.وأشارت إلى تحذير وزارة الداخلية في إقليم البنجاب الباكستاني للمنظمات المحظورة من جمع التبرعات من الشعب خلال شهر رمضان المبارك.وتطرقت إلى استلام باكستان قرضاً طارئا بقيمة 1.39 مليار دولار من صندوق النقد الدولي للتعامل مع وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، مما دفع احتياطي إسلام آباد من العملات الأجنبية إلى أعلى مستوى في شهر واحد لتتجاوز الـ 12 مليار دولار.أفغانياً تناقلت صحف باكستان إعلان السلطات الأفغانية عن مقتل 28 مسلحاً من عناصر حركة طالبان.وأشارت إلى عزم الصين على مواصل الدعم الذي تقدمه لباكستان في التعامل مع جائحة فيروس كورونا.// انتهى //09:27ت م0010