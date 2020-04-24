الرياض 1 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين مهنئاً الأمة: نعيش مع دخول رمضان ظرفاً أثّر على البشرية.خادم الحرمين يتلقى اتصالات تهنئة بشهر رمضان.أمير الرياض ونائبه يرفعان التهنئة للقيادة بشهر رمضان المباركالملك يوافق على زيادة المخصص المالي لمشروع تفطير الصائمين.16 فريقاً تطوعياً في مبادرة نهر العطاء بالقصيم.أمير الشمالية يوجه بإطلاق مسابقة ترفيهية في رمضان.محافظ حفر الباطن يتفقد مركز القيادة والتحكم.النائب العام يحث رؤساء فروع النيابة العامة على تطبيق أقصى المعايير الوقائية.خدمة عملاء «التقاعد» مستمرة خلال رمضان المبارك.الدفاع المدني يحذر من مخاطر الحوادث المنزلية في رمضان.1158 إصابة جديدة بـ«كورونا» 85 % منها لغير سعوديين.المفتي وكبار العلماء: مبادرة خير المدينة مؤاخاة نبوية.أكاديميون ومشايخ لـ «الرياض»: تعليق العمرة والصلاة في الحرمين منطلقه شرعي.جامعة هارفرد ترفض المساعدات الحكومية.الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة ويتوغل شرق غزة.السودان: لا شيء تغير بعد الحظر!!.// يتبع //10:03ت م0015