وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( شراكة من نوع آخر) : جاء استقبال وزير الإعلام المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله القصبي بمشاركة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لعمداء كليات، ورؤساء أقسام الإعلام في الجامعات السعودية عن بُعد ليؤكد من جديد على مفهوم الشراكة الحقيقية بين وزارة الإعلام، وهي الجهة الأولى المنوط بها إدارة دفة الإعلام والإشراف عليه، مع الجهات الأكاديمية التي تساهم في تخريج العاملين في هذا الحقل وتدريبهم.أضافت أن الدولة القوية تحتاج إلى إعلام قوي يساعدها في طرح رؤيتها والدفاع عن مكتسباتها، وتحقيق مفهوم القوة الناعمة، ولأن مكانة المملكة على الصعيد العالمي تستوجب أن يكون لها إعلام حاضر وبقوة داخلياً ودولياً، أتى هذا الاجتماع ليكون مساهماً حقيقياً، وليصنع علاقة مستدامة بين الوزارة والجامعات بما يخدم العمل الوطني المشترك، وإثراء العمل الإعلامي وتجويده.ورأت أن تمثل الجهات الأكاديمية في الجامعات بيوت خبرة يمكن أن تؤسس لقاعدة راسخة ينطلق منها الإعلام السعودي من جديد لبناء مرحلة تطويرية تحقق طموحات قيادة البلاد. إذ لا يمكن إغفال الدور الذي يؤديه الإعلام لهذه الأرض باعتباره شريكاً حقيقياً لوزارة الإعلام في السعي نحو تحقيق المصالح التي يعمل الوطن لتحقيقها.وختمت من أجل تحقيق هذا الهدف السامي؛ تنتظر كليات الإعلام وأقسامه مهمات جساماً تتمثل في تطوير قدرات المنتسبين لهذا القطاع بكل فئاته المسموع والمقروء والمشاهد، من خلال تكييف المناهج الدراسية المقررة في هذه الكليات وفق التطور الإعلامي الذي يشهده العالم على وجه العموم، والمملكة على وجه الخصوص، فما كان مستساغاً إعلامياً في وقت مضى ربما لا يمكن القبول به في الوقت الراهن مع طفرة الإعلام الشبكي، وتغلغله بين أوساط الشباب خصوصاً، والمجتمعات بشكل أعم، كما لابد أن تضع الجهات الأكاديمية نصب أعينها العمل على إيجاد جيل إعلامي يعرف كيف ينافح عن قضاياً وطنه بكل اللغات، وفي كل القنوات الإعلامية المتاحة، ويجيد عرض وجهة النظر التي تمثّل المملكة العربية السعودية، ويقدم الحقائق للعالم من خلال الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي، وهذا لا يتم بالتأكيد إلا بالتعاون الأمثل بين وزارة الإعلام والجهات الأكاديمية في الجامعات لإيجاد منطقة مشتركة يتم من خلالها وضع اللبنة الأولى لانطلاق مفهوم حقيقي للتعاون بينهما.// يتبع //10:06ت م0016