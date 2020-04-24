بيروت 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بحالة الفوضى والتخبط التي سادت الأوساط السياسية والشعبية مع الارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية والذي تزامن مع انطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات التي عمت المناطق اللبنانية رفضا للتدهور الخطير للاوضاع المالية والاقتصادية السائدة في البلاد.وتحدثت عن تحذير مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أمس إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة الغربية معتبرا أن هذه الخطوة ستقوض حل الدولتين المدعوم دوليا.ولفتت الانتباه إلى إدانة فرنسا بشدة أمس إطلاق إيران قمر اصطناعيا عسكريا واعتبرت أنه يثير مزيداً من القلق في شأن برنامجها البالسيتي ويشكل تهديدا للأمن الإقليمي.وأخبرت عن البدء في المانيا أمس أول محاكمة في العالم لانتهاكات منسوبة لضباط امنيين سابقيين في النظام السوري بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.وأوردت إعتبار المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوغي أمس أن الآثار المدمرة لفيروس كورونا في دور رعاية المسنين التي سجلت نصف الوفيات في بعض دول القارة تمثل ماساة إنسانية كبيرة.// انتهى //11:33ت م0028