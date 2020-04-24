الرياض 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسرفع معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري باسمه وباسم جميع منسوبي ومنسوبات الدارة التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام.وقال معاليه: "إن قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وضعت الاعتبار الأول لحماية الإنسان كهدف وغاية، وبذلت الغالي والنفيس من أجل أن يعيش ابن هذه البلاد المباركة أرقى المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.وسأل معاليه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يكون التوفيق حليفهما في جميع الخطى المباركة، كما أدعوه - سبحانه - أن يتقبل صيامهما وقيامهما ودعاءهما وصالح أعمالهما، وأن يعيد عليهما رمضان أعوامًا عديدة مديدة، وهما يرفلان في ثوب العافية والسؤدد، والوطن قيادة وشعبًا ملتحمان في ظل راية التوحيد الخفاقة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.// انتهى //11:51ت م0031