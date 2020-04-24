عام / إندونيسيا تعلق الرحلات الجوية والبحرية المحلية للحد من انتشار فيروس كورونا
الجمعة 1441/9/1 هـ الموافق 2020/04/24 م واس
جاكرتا 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس
علقت إندونيسيا الرحلات الجوية والبحرية المحلية لأكثر من شهر، في محاولة أخرى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
وقالت المتحدثة باسم وزارة النقل ، أديتا اراواتي ، في تصريح لها اليوم إن الحظر دخل حيز التنفيذ اليوم وسيستمر حتى 31 مايو.
وأضافت "سيتم السماح لرحلات الركاب المحلية بالعمل حتى اليوم لخدمة هؤلاء الذين قاموا بحجوزات".
وتابعت أنه مازال يتم السماح للرحلات الدولية، لكنها تقتصر على خدمة الأجانب الذين يعودون إلى بلادهم.
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