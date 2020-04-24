جاكرتا 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسعلقت إندونيسيا الرحلات الجوية والبحرية المحلية لأكثر من شهر، في محاولة أخرى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .وقالت المتحدثة باسم وزارة النقل ، أديتا اراواتي ، في تصريح لها اليوم إن الحظر دخل حيز التنفيذ اليوم وسيستمر حتى 31 مايو.وأضافت "سيتم السماح لرحلات الركاب المحلية بالعمل حتى اليوم لخدمة هؤلاء الذين قاموا بحجوزات".وتابعت أنه مازال يتم السماح للرحلات الدولية، لكنها تقتصر على خدمة الأجانب الذين يعودون إلى بلادهم.// انتهى //11:54ت م0032