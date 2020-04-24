الباحة 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظاتالعقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 7 مساءً.وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول .// انتهى //11:57ت م0033