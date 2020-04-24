الباحة 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واسوقّع أمين منطقة الباحة علي بن محمد السواط أمس، عقد مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار, وخمسة مشاريع سفلتة وأرصفة وإنارة, بمحافظة بلجرشي، مع إحدى المؤسسات الوطنية بمبلغ 22.614.778 ريالاً، وذلك في مكتبه، بحضور وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس عبدالعزيز المالكي, ورئيس بلدية محافظة بلجرشي المهندس عوض بن ملفي القحطاني.وأوضح الدكتور السواط أن هذا المشروع يضاف إلى العديد من المشروعات البلدية والخدمة التي تشهدها مختلف محافظات الباحة، التي تهدف لخدمة المنطقة والأهالي.// انتهى //12:25ت م0039