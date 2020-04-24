تونس 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واسواصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم، تسليط الضوء على الحالة الوبائية التي تعيشها تونس في ظل الارتفاع المتواصل لعدد المصابين بفيروس كورونا داخل البلاد، مشيرة إلى وصول عدد المصابين إلى 918 حالة مؤكدة منذ ظهور هذا الوباء في الثاني من مارس الماضي.وأشارت في الشأن المغاربي، إلى تسجيل الجزائر 97 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3007 حالة مؤكدة فيما سجلت 5 وفيات جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات الى 407 حالة.وأخبرت صحف الجمعة عن تصاعد وتيرة المعارك في العاصمة الليبية طرابلس رغم استمرار تفشي فيروس كورونا ومبادرات وقف إطلاق النار.وعرجت على تحذير مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة الغربية معتبرًا أن هذه الخطوة ستقوض حل الدولتين المدعوم دوليًا.وكتبت صحف تونس عن حالة الجدل التي يعيشها الشارع الفرنسي إثر إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون موعد الخروج من حالة الحضر الصحي ابتداء من 11 مايو القادم، حيث دخلت الحكومة والسلطات المحلية والنواب ومختلف الفاعلين في ميدان الصحة و الحيطة الاجتماعية في حالة من الجدال حول تقييم سياسة الحكومة للخروج من الحظر.// انتهى //12:27ت م0040