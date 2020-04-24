تونس 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واسبحث وزير الخارجية التونسي نور الدين الريّ اليوم، في اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري، علاقات التعاون بين البلدين وسُبل دعمها وتعزيزها في كافة المجالات.وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية، أن الاتصال تناول أيضاً المستجدات الإقليمية والدولية وعلى رأسها جائحة كورونا وجهود البلدين لاحتوائها.وأعرب وزيرا خارجية تونس ومصر، عن تضامن البلدين، قيادة وشعبًا، في مواجهة هذه الأزمة الوبائية وتداعياتها الصحية والإقتصادية.// انتهى //12:31ت م0041