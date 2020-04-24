جنيف 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسقال منسق الأمم المتحدة للاغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك إن المنظمات الإنسانية تحتاج إلى المزيد من التمويل العاجل ،لمواصلة مواجهة فيروس كورونا (كوفيد ١٩) .ودعا لوكوك في بيان له اليوم المانحين إلى التمويل السخي لكلا الاتجاهين ، مشيراً إلى أن خطة الأمم المتحدة للاستجابة للوباء وتكلفتها ٢ مليار دولار ، لم تتلقى حتى الآن سوى ٦٢٥ مليون دولار ، ومن بينها ٩٥ مليون دفعها صندوق الأمم المتحدة للطوارئ .وأكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن المنظمات الإنسانية زادت مجهوداتها في تقديم المساعدات ، بدءاً من بناء سلاسل الإمدادات العالمية والجسور الجوية لنقل وتوفير المعدات الطبية والوقائية ، إضافة إلى نشر التوعية ودعم الأشخاص الأكثر ضعفا حول العالم في حربهم ضد الوباء ،كما لاتزال تواصل إغاثة ١١٧ مليون شخص شخص من العالقين في الصراعات ، والواقعين في الفقر المدقع ، والمتضررين من الكوارث الطبيعية.// انتهى //14:11ت م0059