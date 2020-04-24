الرياض 1 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسسعت جمعية أعمال للتنمية الأسرية لسد حاجات المتضررين والمحتاجين من جائحة كورونا بتنفيذ مبادرة "الجود" من خلال توزيع سلال غذائية على الأسر المستفيدة.وأوضح المدير التنفيذي لجمعية أعمال عبد الرزاق القشعمي، أن الجمعية تهدف من هذه المبادة إلى توزيع عدد ٤٠ ألف سلة غذائية بقيمة ٢٥٠ ريال للسلة الواحدة، وسعياً منها لتخفيف الأعباء المالية على الأسر المتضررة من جائحة كورونا وسد احتياجاتهم وحصولهم على مخصصاتهم من السلال الغذائية لشهر رمضان المبارك.وأشار إلى أنه سيتم توزيع السلال وفق آلية معينة تعتمد على مصدر الدخل للأسرة وعدد أفرادها وفئاتهم العمرية والمستوى الصحي لهم حيث شملت السلال فئات الأيتام والأرامل والمطلقات والمحتاجين.//انتهى//14:23ت م0063