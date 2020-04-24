الكويت 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم تسجيل 215 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 2614.وقال السند في بيان لوكالة الأنباء الكويتية إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة من بين الحالات المصابة بالمرض خلال ال24 ساعة الماضية وهي لمقيم من الجنسية البنغلاديشية يبلغ من العمر 55 عاما ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 15 حالة.وذكر أن مجموع الحالات التي تعافت بلغ 613 حالة من الذين أصيبوا بالمرض بعدما أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق من صباح اليوم شفاء 115 حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.// انتهى //14:23ت م0064