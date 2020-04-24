الرياض 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس‏نفذت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية برنامج "سلال العنود الرمضانية" بواقع (8500) سلة غذائية تم تجهيزها وتوزيعها وإيصالها إلى (5000) مستفيد في منازلهم بالتنسيق مع (44) جمعية في (20) مدينة، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا بما يدعم جهود المملكة - رعاها الله- ممثلة في وزارة الصحة.كما يضاف برنامج السلال الرمضانية إلى عدد كبير من البرامج والمبادرات الخيرية المستدامة التي تنفذها المؤسسة على مدار العام.يذكر أن مؤسسة الأميرة العنود الخيرية تقوم بدور لافت لمواجهة جائحة كورونا، تعزيزًا للمشاركة الوطنية والمجتمعية في الأزمات والكوارث من خلال تقديم الدعم للبرامج المجتمعية والتطوعية للتخفيف من آثار هذه الجائحة، و تفعيل التعاون التكاملي بين القطاعات.// انتهى //14:41ت م0069