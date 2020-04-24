المدينة المنورة 1 رمضان 1441هـ الموافق 24 إبريل 2020م واسأقيمت اليوم في المسجد النبوي بالمدينة المنورة أول صلاة جمعة في شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ ، بعد صدور قرار إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد عدا الحرمين الشريفين وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا "كوفيد – 19 ".وكثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في هذا الخصوص كامل العناية والاهتمام لجميع المواقع في المسجد ومرافقه باتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وفق أرقى المعايير لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - للحد من انتشار فيروس كورونا الجائح وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات والإدارات ذات العلاقة.// انتهى //14:46ت م0071