ثقافي / جامعة الجوف تُدرب أكثر من 8000 متدرب في 90 برنامجاً عن بُعد حتى نهاية شهر شعبان
الجمعة 1441/9/1 هـ الموافق 2020/04/24 م واس
سكاكا 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس
نفذت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الجوف 90 برنامجاً تدريبياً عن بُعد، استفاد منها 8097 مستفيداً ومستفيدة حتى نهاية شهر شعبان.
وأوضحت العمادة أن البرامج المنفذة تنوعت بين الإدارية والمالية والنفسية والاجتماعية والتربوية، والبرامج الشرعية والدينية، وبرامج اللغة العربية والإنجليزية، وكذلك البرامج التثقيفية في المجالات الصحية والطبية بالتعاون مع الكليات المعنية بالجامعة.
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16:23ت م
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