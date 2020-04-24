سكاكا 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسنفذت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الجوف 90 برنامجاً تدريبياً عن بُعد، استفاد منها 8097 مستفيداً ومستفيدة حتى نهاية شهر شعبان.وأوضحت العمادة أن البرامج المنفذة تنوعت بين الإدارية والمالية والنفسية والاجتماعية والتربوية، والبرامج الشرعية والدينية، وبرامج اللغة العربية والإنجليزية، وكذلك البرامج التثقيفية في المجالات الصحية والطبية بالتعاون مع الكليات المعنية بالجامعة.// انتهى //16:23ت م0079