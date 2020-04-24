الباحة 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واسوزعت جمعية البر الخيرية بمحافظة قلوة أمس, 600 سلة غذائية، على الأسر المستفيدة من خدماتها, وذلك ضمن الخدمات الاجتماعية التي تنفذها الجمعية.وأوضحت الجمعية أن الفرق التطوعية شرعت في توزيع السلال الغذائية على المستفيدين من خدماتها بمختلف مراكز المحافظة وفق خطة للتوزيع والتوصيل للمستفيدين كافة في منازلهم عن طريق الفرق التطوعية, فيما جرى صرف مبلغ 160 ألف ريال جرى إيداعها في حسابات المستفيدين.// انتهى //16:26ت م0081