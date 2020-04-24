حفر الباطن 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسشهد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن أمس، توقيع رئيس جمعية برهان لتحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة سعد بن مشحن الشمري لعقد مشروع مبنى "وقف وقار" الاستثماري (المرحلة الإنشائية)، وكذلك عقد مكتب الاستشارات الهندسية المشرف على المشروع.وأفاد الشمري أن هذا المشروع الوقفي الاستثماري يهدف إلى رفع مستوى الاستدامة المالية للجمعية، ويصرف ريعه لصالح مشاريع وبرامج تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة، مقدماً شكره لسمو محافظ حفر الباطن على تفاعله الدائم مع أنشطة الجمعية ودعمه غير المحدود، مثمناً جهود الداعمين والمتبرعين للمشروع في مرحلته الأولى، كما أعلن عن انطلاق المرحلة الثانية بعون الله تعالى لتغطية تكلفة إنشاء الوقف.// انتهى //16:32ت م0084