الباحة 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واسينظم فرع الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة الأربعاء القادم, دورة تدريبية بعنوان "السكرتارية التنفيذية الحديثة"، وذلك عن بعد.وتعرّف الدورة بمدخل في السكرتارية, المهام والصفات لسكرتير الناجح, بالإضافة أساسيات ومهارات السكرتارية التنفيذية, ومهارات التصميم المكتبي.وتأتي الدورة ضمن الدورات والبرامج التي تنفذها الغرفة خلال العام الحالي.// انتهى //16:36ت م0086